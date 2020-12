Unidade de Pronto Atendimento do bairro Jardim Iris Prefeitura de São João de Meriti

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 10:44 | Atualizado 17/12/2020 11:28

Rio – Um policial militar foi baleado ao reagir uma tentativa de assalto em São João de Meriti, Baixada Fluminense, na manhã desta quinta-feira (17).



De acordo com a Polícia Militar, o agente, lotado no 24º BPM (Queimados), seguia para o trabalho quando teve o veículo interceptado pelos criminosos, por volta de 5h50. Houve tiroteio e o PM acabou ferido.



PMs do 21ºBPM (São João de Meriti) foram acionados e assumiram a ocorrência.



O policial ferido foi identificado como sargento Lázaro. Ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jardim Iris. Seu estado de saúde é considerado estável.



A ocorrência foi registrada da 64ª DP (São João de Meriti). Os criminosos conseguiram fugir.