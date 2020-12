Rio não terá mais eventos particulares nas orlas das praias durante o Ano Novo Fernando Maia/divulgação riotur

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 13:03 | Atualizado 17/12/2020 14:21





"A preservação da vida é o que mais importa nesse momento e, por isso, entendemos e respeitamos a decisão da Prefeitura do Rio de não autorizar a realização de eventos maiores em alguns poucos estabelecimentos", declarou o presidente da Orla Rio João Marcello, que esteve reunido com o presidente da Riotur nesta manhã.



"Essa medida é fundamental e segue a decisão tomada em relação ao réveillon oficial da cidade. Seguimos para uma virada de ano com responsabilidade social", afirmou o presidente em exercício da Riotur, Fabricio Villa Flor.



Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, informou, nesta quinta-feira (17), que as festas privadas de Réveillon nos quiosques da orla da cidade do Rio de Janeiro estão canceladas, devido ao crescimento do número de casos e mortes pelo novo coronavírus nas últimas semanas. Portanto, com esta norma e a consequente proibição, para não agravar ainda mais a quantidade de contaminados nas festas de fim de ano , não serão mais permitidos cercadinhos, shows ou qualquer evento com cobrança de ingressos ao longo das vias, seja na areia ou calçadão.

Em nota, a Orla Rio afirmou que, para a empresa, "a preservação da vida é o que mais importa nesse momento e, por isso, entende e respeita a decisão da Riotur de não autorizar a realização de eventos maiores em alguns poucos estabelecimentos". Ainda de acordo com o comunicado, "os quiosques poderão funcionar, na noite do dia 31, da mesma maneira que estão funcionando atualmente".

MPF já havia pedido a proibição de cercadinhos

Antes de a Prefeitura do Rio cancelar oficialmente as festas nos quiosques da praia devido à pandemia da covid-19, o Ministério Público Federal (MPF) já havia ingressado, há alguns dias, com uma ação civil pública, com pedido de liminar, contra a União, o município do Rio, a Riotur e a concessionária Orla Rio para que não cercassem a faixa de areia e não cobrassem ingresso no trecho de praia do Leme ao Pontal nos dias 30 e 31 de dezembro de 2020.



O MPF chegou a pedir que a União, por meio da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), fiscalizasse presencialmente o cumprimento da proibição de cercar faixa de areia e cobrar ingressos.

Cartilha com dicas para festas de fim de ano

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) elaborou, nesta semana, uma cartilha com orientações para diminuir os riscos de transmissão da covid-19 durante o período de festas do Natal e do Réveillon . Diante do aumento de casos em todo o país, eventos chegaram a ser cancelados. A Fiocruz orienta a quem deseja fazer reuniões que estipule um limite de convidados, garantindo o distanciamento de dois metros e que, preferencialmente, realize-as em locais abertos e ventilados.

Mesmo seguindo todas as orientações, a fundação alerta que "nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão do novo coronavírus". E ainda acrescenta que a forma mais segura de passar as festas de fim de ano é ficar em casa e celebrar apenas com as pessoas que já moram na residência.

