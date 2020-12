Detran-RJ realiza mutirão para serviços de registro de veículos neste sábado Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 13:11 | Atualizado 17/12/2020 13:12

Rio - O Detran-RJ realiza mais um mutirão de serviços, neste sábado, para atender a população em 31 postos. O atendimento será exclusivamente para os serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição (mudança de Estado) e alteração de característica. Este último inclui o registro da troca da instalação de GNV para pegar o desconto do IPVA.



Serão disponibilizadas 4.696 vagas. O atendimento será das 8h às 17h. A exceção é o posto da Barra, que atenderá das 8h às 13h para não coincidir com um evento que acontecerá no shopping onde o posto está localizado. Os serviços precisam ser agendados no site do departamento (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento (21) 3460-4040/4041/4042 a partir das 11h30 da manhã de hoje.



Para evitar aglomerações, o departamento reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas, o que não é desejável neste período de pandemia. O órgão também pede para que as pessoas não levem acompanhantes. Só serão atendidas as pessoas que agendarem para o mutirão. Sem agendamento para compensar os dias fechados, o atendimento acontece nos dias úteis, não no sábado de mutirão.



“A população pode ficar tranquila porque estamos tomando todas as providências e criando horários alternativos para ampliar as vagas de modo que todos façam os serviços devidamente e sem correria aos postos. Tudo com planejamento e cautela para garantir a segurança de funcionários e usuários. Isso é imprescindível dentro do quadro de contágio que estamos vivendo”, explicou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Confira a relação dos postos que funcionarão no mutirão deste sábado:



Haddock Lobo, Infraero (Ilha do Governador), Niterói, Santa Cruz, Parada de Lucas, Magé, Mesquita, Cachoeiras de Macacu, Barra da Tijuca (Aerotown), Ceasa, São Gonçalo, Reduc, Vila Isabel, Belford Roxo, São João de Meriti, Campos I, São Pedro da Aldeia, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Cocotá, Resende, Miguel Pereira, Bom Jesus de Itabapoana, Nilópolis, Barra do Pirai, Teresópolis, Angra do Reis, Vassouras, Itaboraí, Queimados, Paraíba do Sul.