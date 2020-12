PF combate à exploração de máquinas caça-níqueis em Itatiaia/RJ Divulgação / Polícia Federal

Rio - Na tarde da última quarta-feira (16) a Polícia Federal em Volta Redonda prendeu, em flagrante, um homem que administrava ilegalmente um estabelecimento comercial com caça-níqueis, no município de Itatiaia.

A ação policial teve início após o recebimento de denúncia anônima informando que, em um bar na cidade de Itatiaia, funcionava também uma espécie de cassino clandestino, com a constante exploração de jogos de azar.

Agentes da Polícia Federal encontraram no local diversas máquinas caça-níqueis e amplo material destinado à exploração do chamado ”jogo do bicho”.

O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e levado à Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda.

Além da contravenção penal do artigo 50 do Decreto-Lei 3.688 de 1941, a utilização de máquinas eletrônicas programáveis para a exploração de jogos de azar é enquadrada também pela legislação brasileira como crime de contrabando, com pena de 2 a 5 anos de reclusão e, em alguns casos, até mesmo como crime contra a economia popular.