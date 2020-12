Preso pela Dcav é acusado de agressões contra a mulher e duas filhas Divulgação

Rio – Agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) prenderam, nesta quinta-feira (17), um homem acusado de agressões contra a esposa e as duas filhas. Ele foi encontrado em Inhaúma, na Zona Norte, após levantamento de dados realizado por agentes da especializada. O nome dele não foi divulgado.



De acordo com os agentes, contra o ele foi cumprido mandado de prisão condenatória pelo crime. As agressões aconteciam repetidamente, tendo a esposa denunciado por várias vezes, o que resultou em investigações na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), 44ª DP (Inhaúma) e na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) no Centro.



As filhas do criminoso eram menores de idade, na época em que os crimes aconteceram.



O preso foi levado para a sede da Dcav, no Centro, e será transferido no final do dia para o presídio.