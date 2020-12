Estrutura para atendimento à Covid-19 Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/12/2020 18:38

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que, até o momento, a taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 na rede SUS - que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais - no município é de 92%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 85%.



Além disso, a SMS informa ainda que a rede municipal possui 918 leitos para o novo coronavírus. Deste total, 288 são leitos de UTI.



Hospitalizações



Nas unidades da rede municipal, há 666 pacientes internados, sendo 275 em UTI. A rede SUS na capital tem 1.432 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 611 em UTI. No momento, 314 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 195 para leitos de UTI covid.



