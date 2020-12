Daniel Soranz, futuro secretário municipal de Saúde Divulgação

Por MARTHA IMENES

A saúde do Rio estará em novas mãos a partir de janeiro. E os desafios para o médico sanitarista e pesquisador Daniel Soranz, futuro secretário municipal de Saúde são muitos, mas todos passam por um quesito básico: reorganização. Em conversa com O DIA, Soranz explicou quais serão as principais medidas a serem tomadas à frente da secretaria e já advertiu: "Não vamos construir hospitais de campanha. Vamos utilizar os leitos já existentes", afirmou ao ser questionado sobre o crescimento da pandemia de coronavírus na cidade. E antecipou ao DIA que na primeira semana da nova gestão de Eduardo Paes será lançado um plano de ação integrada que vai abranger todas as secretarias de governo e também será apresentado o plano de vacinação contra covid-19.

Outra novidade será a revisão de contratos e fiscalização das Organizações Sociais (OS), que têm deixado muitos funcionários à míngua, sem salário e benefícios mesmo tendo recebido recursos da administração municipal. Outro ponto destacado por Soranz foram as destinações equivocadas de recursos na gestão anterior. "Foram gastos R$ 500 milhões em equipamentos, como tomógrafos, no meio de uma pandemia e falta dipirona nos postos", dispara o futuro secretário, que acrescenta que ainda existem R$ 100 milhões em equipamentos encaixotados. A realização de concurso logo no próximo ano para suprir a demanda de servidores e a escolha de quadros técnicos para cargos de gestão na saúde também foram anunciados por Soranz, que criticou a entrega de cargos estratégicos para negociata na Câmara de Vereadores do Rio. "Foram seis mil funcionários demitidos", conta.



ODIA: Em plena pandemia de coronavírus assumir a Secretaria Municipal de Saúde é um grande desafio. Quais serão as primeiras medidas que o senhor pretende tomar?

DANIEL SORANZ: É uma expectativa muito grande assumir a secretaria no meio da pandemia. A gente já começa o ano com uma nova equipe de servidores em postos estratégicos. Sempre priorizando pessoas que são da área da saúde e que tenham experiência em gestão para tocar cada setor da secretaria. Logo nos primeiros dias a gente já apresenta essa equipe. Hoje temos 50 servidores trabalhando na transição para elaboração decretos, projetos básicos, funcionamento e abastecimento das unidades, regularização de contratos, seja porque estão vencendo ou contratos em situações emergenciais. Essa equipe também está elaborando um plano para a covid-19.

Qual a sua avaliação do cenário atual da saúde no Rio?

Tanto eu quanto Eduardo Paes temos falado sobre decisões equivocadas da gestão anterior. Houve uma redução expressiva de investimentos na administração Crivella e também houve um afastamento do Ministério da Saúde. Os cargos estratégicos, pessoas que tinham formação técnica para gerir a secretaria, entraram em negociata na Câmara de Vereadores. Essa foi uma das marcas do governo Crivella. Foram seis mil funcionários demitidos ou saíram da secretaria e isso causou um dano enorme à pasta. Outro ponto é a questão da transição: fizemos uma única reunião, e nela deixamos contratos assinados, unidades abastecidas e estoque até abril e março, além do mapeamento dos principais processos. Hoje a gente tá recebendo uma secretaria que não tem planejamento algum e contratos vencendo, como do Hospital Maria Buarque de Holanda vence já no dia 7.

Como gerir uma secretaria tão importante neste momento crítico e sem recursos?

É preciso reorganizar a destinação de recursos. Foram gastos R$ 500 milhões na gestão anterior na compra de equipamentos, mas faltam dipirona e insumos básicos nos postos e nas clínicas. Existem R$ 100 milhões em equipamentos encaixotados, que sequer foram distribuídos pela gestão anterior. Veja bem, recursos têm, mas é preciso muito planejamento e onde aplicar esses recursos.

Quais são os pontos nevrálgicos da SMS que podem ser resolvidos no curto prazo?

A reposição de pessoal, via concurso público logo no início da gestão, a reabertura de unidades básicas de saúde da família, e a revisão de contratos. A reaproximação com o Ministério da Saúde também é outra questão. Houve um corte drástico nas equipes saúde da família. Hoje esse número está muito reduzido.

A secretaria estuda retomar hospitais de campanha ou reforçar as unidades já existentes para lidar com o crescimento da covid?

Nossa intenção é investir na abertura de leitos. Não faz sentido abrir hospital de campanha, a custos milionários, que não deixarão legado algum para a população. Tem mais de 100 leitos fechados dentro do hospital de Acari, 20 no Hospital Salgado Filho, 50 leitos fechados no Hospital Albert Schweitzer, quase 80 leitos fechados no Hospital da Lagoa e tendo o Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia) com 300 leitos fechados durante toda a pandemia. O investimento tem que ser em recursos humanos e insumos para fazer esses leitos funcionarem.

Que medidas podem ser tomadas para tentar conter a pandemia?

A gente precisa começar a testar a população e rastrear os casos de covid como fez o Reino Unido, por exemplo. Vamos separar a cidade em clusters (aglomerações) e mapear essas localidades. Precisamos ter alguém do sistema de saúde ligando para as pessoas. É assim que a gente interrompe a cadeia de contágio. A gente precisa ter um mapeamento dos casos. Infelizmente a cidade do Rio não fez isso até hoje. E a gente tem total condição de fazer. Morreram muitas pessoas que não precisavam morrer. Claro que precisamos estudar a logística, distribuição, armazenamento e quais laboratórios vão poder realizar esses testes. Atualmente, temos o Lacen (do estado) e o laboratório da Fiocruz. Talvez seja necessário colocar uma outra estrutura para processar mais testes. Agora, é necessário que todas as pessoas que tenham sintomas de gripe saibam se essa gripe é covid ou não.

A prefeitura vai determinar restrição mais rigorosa ou lockdown?

Não adianta eu restringir o horário do shopping, eu preciso ampliar o horário do shopping. Que esses locais funcionem em horários bem alternativos para não aglomerar todo mundo ali ao mesmo tempo. O ideal no restaurante é que funcione também em horários alternativos. É possível de fazer. Não adianta nada restringir o horário e todos entrarem ao mesmo tempo. É importante avaliar outras situações. As pessoas estão tendo outras doenças, como depressão e uma série de problemas de saúde, como crise de ansiedade. A gente vai precisar avaliar bem e não sair tomando decisões de forma indiscriminada. Depois, a gente tem que olhar as evidências cientificas para tomar a decisão. O ideal é que as pessoas evitem ambientes fechados, mantenham o distanciamento, evitem o contato próximo e priorizem ambientes abertos. A princípio, não temos esse planejamento de restringir. Precisamos contar com a atitude individual de cada um. É importante que as pessoas tenham consciência.

As Organizações Sociais, muito criticadas pela falta de repasse de verbas aos seus funcionários, terão continuidade na sua gestão?

É importante explicar que as Organizações Sociais são da sociedade civil, não são de governos. As OSs foram uma forma de conseguir oferecer mais atenção à saúde no Rio de Janeiro. É necessário que a gente tenha formas mais ágeis e mais flexíveis de executar o serviço de saúde e garantir um atendimento de qualidade para todos. Os contratos serão revistos e desvios de conduta serão investigados. Algumas OSs tinham 'outros interesses e foram devidamente punidas' e saíram do sistema. Temos um desafio agora de conseguir ofertar serviços para a população. Nossa prioridade sempre vai ser fortalecer o Sistema Único de Saúde, deixá-lo o mais estável possível. Mas a temos que seguir as regras que estão colocadas dentro desse sistema, definidas pelas Câmaras e pelos legisladores. Então, obviamente, vamos precisar manter o modelo de Organização Social na cidade do Rio de Janeiro.

O prefeito eleito Eduardo Paes já afirmou que a discussão sobre a compra da CoronaVac será feita por técnicos. A SMS estuda adquirir a vacina produzida no Butantã?

A expectativa é de que o Ministério da Saúde também compre a vacina do Butantã, evitando discussões e conflitos. A secretaria vai estar atenta para comprar em curto espaço de tempo qualquer vacina que tenha eficácia comprovada. Cada dia de atraso na aquisição do imunizante representa que mais pessoas vão morrer sem precisar morrer.



DEZ PRINCIPAIS MEDIDAS

Disponibilizar testes rápidos de covid para a população

Transparência na ocupação de leitos por unidade

Abrir 100 leitos no hospital Ronaldo Gazzolla

Abastecer as unidades de saúde com medicamentos

Fazer rastreamento de pacientes por telefone (na rede pública ou privada)

Parcerias com as universidades para inquéritos sorológicos

Investir no suporte social

Retomar cirurgias eletivas

Preparar a rede para vacina contra covid-19

Investir na saúde mental pra tratar de casos de ansiedade e depressão