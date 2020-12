Alunos do curso participam de ação social voltada para moradores do conjunto de favelas da Zona Norte do Rio Educap / Divulgação

Por RAI AQUINO

Espaço Democrático de União, Convivência, Aprendizagem e Prevenção (Educap) está com inscrições abertas para um curso gratuito de cuidador de idosos. São 20 vagas para 160 horas de aula teórica e 100 de aula prática. As aulas vão acontecer às segundas e quartas, na sede da Educap, na comunidade da Matinha, no Complexo do Alemão, a partir de fevereiro e vão durar quatro meses. As inscrições podem ser feitas em Rio - A ONGestá com inscrições abertas para um curso gratuito de cuidador de idosos. São 20 vagas para 160 horas de aula teórica e 100 de aula prática. As aulas vão acontecer às segundas e quartas, na sede da Educap, na comunidade da, no, a partir de fevereiro e vão durar quatro meses. As inscrições podem ser feitas em https://forms.gle/UeMih1cg3Y5T1X6F8

"Só tenho 20 vagas, mas se vier mais gente, a gente consegue abrir outra turma em outro horário, porque nosso espaço é limitado", conta o radiologista Yan Barbosa, que irá ministrar o curso.

Publicidade

fotogaleria

No curso, os alunos aprendem uma série de técnicas, como primeiros socorros, aferição de pressão arterial e temperatura corporal e banho no leito. Eles também recebem lições de convulsão, anatomia humana, legislação do idoso, feridas, engasgos, dentre outros.

Publicidade

"A gente também faz faz ação social com os próprios alunos que formamos, já voltada para dentro da comunidade", acrescenta Yan.

Um dos locais onde as aulas práticas acontecem é o Lar Pedro Richard Repouso Para Idosos, na Praça Seca, através de uma parceria da ONG com a faculdade Frasce. Depois de formados, os alunos do curso conseguem descontos em cursos na universidade.