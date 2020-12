Movimentação na orla da Zona Sul carioca na quinta-feira, dia 17 de dezembro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 08:48

Rio - O último domingo da primavera será de temperaturas altas no Rio. De acordo com o Alerta Rio, da prefeitura, os termômetros devem bater 38ºC. Em meio à alta de casos e mortes da covid-19, a movimentação na Praia de Copacabana já começa a aumentar nesta manhã. O estacionamento na orla nos fins de semana está proibido para quem não é morador, conforme decreto da Prefeitura do Rio.

Segundo o Alerta Rio, o céu pode ficar parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva. Na segunda-feira, primeiro dia do verão, o tempo deve ficar instável na cidade devido à chegada de uma frente fria. O céu deve ficar entre parcialmente nublado e nublado, com tendência de chuva fraca a moderada isolada durante a noite.

Publicidade

O Corpo de Bombeiros anunciou que lançará, nesta segunda-feira, sua operação de verão nas praias. Haverá reforço de efetivo e de equipamentos para garantir a segurança dos banhistas. Cerca de 1,2 mil guarda-vidas vão monitorar as praias do estado com apoio de motos aquáticas, placas de sinalização de risco e totens informativos recém-adquiridos por meio da taxa de incêndio.