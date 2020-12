Por O Dia

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após disparos com arma de fogo na Rua Barão, na Praça Seca, na madrugada de sábado para domingo (20). Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, testemunhas relataram que um homem teria atirado e depois deu fim à própria vida.

Os policiais do 18ºBPM (Jacarepaguá) que estiveram no local apreenderam um revólver. Já as duas vítimas baleadas foram levadas ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não há informações sobre o estado de saúde delas, nem sobre o nome do morto.

A ocorrência foi encaminhada para a 28º DP (Campinho).