Material apreendido por policiais do 39º BPM (Belford Roxo) Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 13:36 | Atualizado 20/12/2020 15:35

Policiais militares do 39ºBPM (Belford Roxo) foram atacados por cinco criminosos na manhã deste domingo (20). Segundo a assessoria de imprensa da PM, eles patrulhavam a Rua Itu, no bairro Barro Vermelho, e trocaram tiros no local.

Após o confronto, um homem ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal de Belford Roxo. Os cinco criminosos fugiram, mas um deixou cair um revólver calibre 38.

Um rádio transmissor e material entorpecente também foram encontrados no local. O nome do ferido não foi divulgado. E a ocorrência segue em andamento na 54ª DP (Belford Roxo).