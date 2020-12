Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) e prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM) anunciam acordo com o Instituto Butantan para a aquisição de vacinas para a vacinação contra a covid-19 no Rio Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 14:21 | Atualizado 20/12/2020 14:45

Rio - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, recebeu críticas de apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, neste domingo, após anunciar um acordo com o governador de São Paulo, João Doria, para aquisição de vacinas produzidas pelo Instituto Butantan . "Vixe. Acho que sou um globalista", respondeu ele, em tom de brincadeira, com vários emojis.

. Vixe. Acho que sou um globalista. . (Em tempo: não me peçam para tratar de forma séria gente esquisita. Espero que me entendam) — Eduardo Paes (@eduardopaes_) December 20, 2020

A brincadeira de Paes remete ao conceito de "globalismo", usado por figuras da extrema-direita, como o escritor Olavo de Carvalho, para alimentar teorias da conspiração que defendem que organismos internacionais (como a ONU ou a OMS) são usados como instrumentos por uma suposta "esquerda global".

O prefeito eleito colocou emojis com as bandeirinhas da China, do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Rússia - países que estão produzindo vacinas contra a covid-19 - e disse: "Não me peçam para tratar de forma séria gente esquisita. Espero que me entendam".

Acordo com o Butantan

Paes e Doria assinaram, neste sábado, um termo de cooperação com o Instituto Butantan para a aquisição da vacina contra a covid-19 na cidade do Rio de Janeiro.

Estive hoje com o governador de São Paulo @jdoriajr e assinamos um termo de cooperação com o Instituto Butantã para a aquisição da vacina para o coronavirus. Entendemos que o ideal é que tenhamos um plano nacional de imunização - aquilo que pretendemos seguir - 1/3 pic.twitter.com/ushQobrkve — Eduardo Paes (@eduardopaes_) December 20, 2020

O prefeito eleito ressaltou que pretende seguir o plano nacional de imunização, mas que está "preparando nossa rede de saúde para que ela possa atender os cariocas com a maior brevidade possível e sem riscos". Sem divulgar detalhes, como o número total de vacinas que será adquirido, ele disse ainda que o plano de enfrentamento contra a covid-19 no Rio será divulgado de forma mais detalhada no próximo dia 28.

