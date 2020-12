Eduardo Paes Estefan Radovicz/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 14:59 | Atualizado 20/12/2020 16:43

Rio - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que vai se reunir nesta segunda-feira com a presidente da Fiocruz, Nisía Trindade, para discutir plano de vacinação para a cidade do Rio de Janeiro. A reunião está marcada para as 10h30, na sede da Fiocruz.

Paes estará acompanhado pelo futuro secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. Em suas redes sociais, o prefeito eleito disse que "novos encontros acontecerão ainda essa semana" e que vai trabalhar "com todas as alternativas disponíveis" para imunizar a população carioca.

Publicidade