Publicado 21/12/2020 07:59 | Atualizado 21/12/2020 08:22

Rio - O verão começou oficialmente na segunda-feira, às 7h02. A estação termina às 6h38 do dia 20 de março de 2021. O primeiro dia da estação é chamado de solstício de verão – quando o hemisfério sul viverá o dia mais longo do ano e a noite mais curta.



O primeiro dia do verão começou quente na cidade do Rio de Janeiro, mas a aproximação de uma frente fria influenciará o tempo no Município, segundo o sistema Alerta Rio. Há previsão de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada no período da tarde.

Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 21°C e máxima de 39°C.

Na terça-feira, a passagem desta frente fria manterá o céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada isolada no início do dia e pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 25mm. As temperaturas estarão em declínio e os ventos estarão moderados, com ocasionais rajadas fortes.



Na quarta-feira e na quinta-feira, após a passagem desta frente fria, o transporte de umidade do oceano em direção ao continente manterá o tempo instável, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo destes dias.

Operação Verão começa nesta segunda-feira nas praias

Nesta segunda-feira, começa a Operação Verão do Corpo de Bombeiros nas praias fluminenses para garantir a segurança dos banhistas e evitar afogamentos. A corporação recomenda para população algumas medidas: procurar sempre locais próximos aos postos de guarda-vidas; respeitar a sinalização; perguntar ao guarda-vidas qual o melhor local para entrar no mar; não ingerir bebidas alcoólicas antes de entrar no mar; evitar entrar na água logo após se alimentar; não entrar no mar após longa exposição ao sol, sem antes se adaptar à temperatura da água; não desviar a atenção das crianças e identificá-las com nome e telefone para contato; evitar locais de surfistas para prevenir acidentes com prancha.