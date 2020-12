Criminosos tiveram prejuízo de mais de R$ 23 milhões devido à apreensões de armas em 2019 Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 08:17 | Atualizado 21/12/2020 09:49

Rio - As polícias do Rio de Janeiro apreenderam cerca de 83 mil armas ilegais das mãos de criminosos no estado na última década. O volume corresponde à média de quase uma arma apreendida por hora, entre 2010 e 2019, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), com base em materiais disponibilizados pelas Secretarias de Estado de Polícia Militar e de Polícia Civil.

Apenas em 2019, foram 8.423 armas, entre fuzis, pistolas, revólveres e metralhadoras. A apreensão é avaliada em cerca de R$ 23 milhões.

Publicidade

"Essa análise mostra que as organizações criminosas estão, cada vez mais, se especializando e adquirindo equipamentos poderosos para exercerem controle de territórios. Mais uma vez o ISP cumpre o seu papel de jogar luz sobre um tema que interfere na vida de todos os cidadãos do estado. A produção desses dados também pode auxiliar o trabalho das polícias militar e civil, no sentido de que agora eles terão ainda mais informações sobre o tipo de armamento usado em todas as regiões do Rio de Janeiro", disse a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.



Confira a lista dos armamentos mais apreendidos em 2019:

Pistola 3.784

Revólver 2.878

Espingarda 729

Fuzil 550

Arma de fabricação caseira 169

Garrucha 128

Carabina 89

Submetralhadoras 21

Metralhadora 18

Garruchão 11

Outros 46

Publicidade

Dinâmica da apreensão

A análise dos dados permitiu ainda a identificação das circunstâncias em que as apreensões ocorreram. A morte por intervenção de agente do Estado foi o contexto que mais gerou registros de ocorrência sobre embargo de armas de fogo (20,4%) em 2019. Entre os armamentos apreendidos, 1.181 eram pistolas e 256, fuzis (46,5% do total de fuzis apreendidos no estado). Isso significa que, aproximadamente, um terço das pistolas e metade dos fuzis retirados de circulação estava relacionado à morte por intervenção de agente do Estado.



Distribuição no estado

Publicidade

Na análise da distribuição espacial, foram escolhidas os quatro tipos de armas mais apreendidas em todo o estado em 2019 (pistola, revólver, espingarda e fuzil). O maior número de arrestos aconteceu no interior (3.202 ou 38% do total), onde se destaca a retirada de circulação de revólveres (1.360 ou 47,2% do total do estado) e espingardas (550 ou 75,4%). Na capital, os fuzis e pistolas foram os mais encontrados, com 338 e 1.378 apreensões, respectivamente.



Os municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Volta Redonda, São João de Meriti e Angra dos Reis formam a lista das dez localidades onde ocorreram mais confiscos de armamentos. Ao todo, foram apreendidas 5.349 armas nesses municípios (63,5% do total do estado).