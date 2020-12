Estação Marambaia do BRT é atingida por fogo Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 10:36

Rio - Um incêndio danificou parte da estrutura da Estação Marambaia do BRT, localizada no corredor Transcarioca, na noite deste domingo. De acordo com a concessionária, o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. As causas do incêndio estão sendo apuradas pela perícia.

Desde abril, cerca de 100 estações foram alvo de vândalos e bandidos. Atualmente, o BRT Rio tem um total de 32 estações fechadas por causa de vandalismo e/ou furtos de equipamentos, a estação Marambaia é uma delas. As que foram fechadas em razão da pandemia não apresentam condições para reabertura porque foram depredadas.