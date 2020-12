Nomes sugeridos para ele são Hórus, Texas ou Gringo Divulgação / Bombeiros

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 11:24

Rio - O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro abriu uma votação nas redes sociais para escolher o nome do seu mais novo integrante: um cão da raça bloodhound, ainda filhote.

O cãozinho chegou há um mês no 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, em Magé, na Baixada Fluminense. Contando com ele, o grupamento passa a ter 17 animais, ou heróis, como são tratados pelos bombeiros.

No quartel, os cães recebem treinamento intensivo, já valendo para filhotes. Os cães auxiliam os bombeiros a localizar pessoas desaparecidas em três situações: desabamento, soterramento e na mata.

Farejar pela floresta será a especialidade do mais novo integrante. A raça dele, também conhecida como "cão de São Humberto", tem alta capacidade de faro.

Ele treinará por um ano até estar pronto para trabalhar em salvamentos na mata. Para isso, ele precisa rápido de um nome e são os internautas que vão ajudar a decidir entre três opções sugeridas pelos bombeiros: Hórus, Texas ou Gringo.

A enquete para escolha do nome está disponível no Instagram do Corpo de Bombeiros: @corpodebombeiros_rj.