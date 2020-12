Nem o Batman escapa da Lei Seca Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 16:42

Nem mesmo o Batman escapou da blitz da Operação Lei Seca da noite deste domingo, na Avenida Pasteur, na Urca, Zona Sul. O super-herói fez um “bat e volta” no Rio com sua “batmoto” e teve que fazer um teste um pouco diferente do que está acostumado; o do bafômetro. A abordagem foi feita após um homem vestido como o herói parar com sua motocicleta antes da blitz para atender uma ligação, o que chamou a atenção dos agentes. Depois de ter passado no teste do bafômetro, o Batman carioca tirou foto com os agentes e voltou para Gothan City em sua “batmoto”.