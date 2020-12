Leitos para tratar de pacientes com covid-19 Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 17:49 | Atualizado 21/12/2020 17:51

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que, até o momento, a taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 na rede SUS - que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais - no município é de 90%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 80%.



Além disso, a SMS informa ainda que a rede municipal possui 923 leitos para o novo coronavírus. Deste total, 293 são leitos de UTI.



Hospitalizações



Nas unidades da rede municipal, há 673 pacientes internados, sendo 286 em UTI. A rede SUS na capital tem 1.462 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 634 em UTI. No momento, 257 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 160 para leitos de UTI covid.



Mortes no Rio

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou, até esta segunda-feira, 407.575 casos confirmados e 24.479 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, 6 novas mortes foram contabilizadas, além de 705 novas infecções pela doença . Há ainda 340 óbitos em investigação e 2.454 foram descartados. Entre os casos confirmados, 377.071 pacientes se recuperaram.