Publicado 21/12/2020 17:53 | Atualizado 21/12/2020 20:08

Rio - Um boato sobre um possível arrastão deixou moradores e dezenas de comerciantes assustados, na tarde desta segunda-feira, no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo relatos iniciais, criminosos armados teriam invadido diversas lojas do centro comercial. No entanto, a Polícia Militar informou que o tumulto começou após cinco jovens gritarem "arrastão" no local. Eles foram detidos e encaminhados para a delegacia da área.

Ainda segundo a PM, após buscas pelo local, não houve o registro de roubo e o policiamento foi reforçado na região.

Nas redes sociais, vídeos mostram pessoas correndo e se escondendo dentro de lojas da região. Confira:

