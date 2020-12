O criminoso foi preso e encaminhado a 132ª DP (Arraial do Cabo) Reprodução / Internet

Publicado 21/12/2020 18:22

Rio - Policiais civis da 132ª DP (Arraial do Cabo) prenderam, nesta segunda-feira, um traficante de 21 anos, que não teve o nome divulgado, acusado de esfaquear e espancar a namorada de 14 anos grávida. O crime aconteceu há dez dias na Praia do Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O criminoso foi encontrado em casa, no Morro do Sítio. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo os agentes, o traficante invadiu o quarto onde a menor dormia para cometer as agressões. Ele também ameaçou a vítima de morte caso fosse embora ou denunciasse o caso à polícia. Ainda de acordo com a polícia, os vizinhos ouviram os gritos de socorro da menina e chamaram a Polícia Militar, mas o criminoso fugiu. Contra ele, foi expedido mandado de prisão pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

Há ainda informações de que o criminoso tem passagens por tráfico de drogas e associação para o tráfico, inclusive, já foi preso por esses crimes.