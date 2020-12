Pedreiro trabalhava numa laje quando foi atingido por tiro de fuzil Reginaldo Pimenta

De acordo com a denúncia, no dia 03 de setembro de 2019, os policiais militares Antônio Augusto Valente Gradim Júnior, Guilherme Asevedo de Souza e Letícia Muritiba de Souza Queiroz, integrantes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 14º BPM, realizavam patrulhamento de rotina, quando desceram da viatura e entraram a pé na comunidade com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas.

Ainda segundo a denúncia, a vítima trabalhava na obra de uma laje quando foi atingida pelos disparos de arma de fogo. Outras duas pessoas que também que trabalhavam na obra conseguiram se proteger e não foram feridas.

As investigações apontaram que José Pio não teve qualquer chance de defesa, sendo alvejado pelas costas, enquanto estava agachado.

“Os crimes foram cometidos por motivo fútil, em razão dos denunciados terem suspeitado que José Pio e as outras duas pessoas seriam integrantes do tráfico de drogas pelo simples fato de se encontrarem sobre a laje do imóvel”, afirma o MPRJ em nota.