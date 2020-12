Por O Dia

Publicado 22/12/2020 08:07

Rio - A secretária municipal de Saúde, Ana Beatriz Busch, foi exonerada do cargo nos últimos dias do mandato do prefeito Marcelo Crivella, que foi preso na manhã desta terça-feira . De acordo com o texto publicado em Diário Oficial do Município, nesta manhã, a exoneração foi a pedido da secretária.