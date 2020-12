Prefeito Marcelo Crivella em coletiva nesta sexta-feira Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 10:09 | Atualizado 22/12/2020 11:36

Rio - Assim que surgiram as notícias sobre a prisão de Marcelo Crivella , na manhã desta terça-feira, rapidamente o nome do prefeito do Rio se tornou um dos nomes mais comentados da Internet. Políticos se manifestaram sobre o assunto.

Crivella foi preso em operação do MPRJ e da Polícia Civil, em um desdobramento da investigação do suposto "QG da Propina" na Prefeitura do Rio. Ele é apontado como líder da organização criminosa. Além do prefeito, foram presos o empresário Rafael Alves, homem forte de Crivella e apontado como operador do esquema, o delegado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro de Crivella Mauro Macedo e os empresários Adenor Gonçalves e Cristiano Stockler, da área de seguros.

Confira, a seguir, reações de parlamentares e políticos:



Marcelo Freixo (deputado federal pelo Psol-RJ)

"Tenho que desculpar com meus amigos do @portadosfundos. Sempre disse que Crivella terminaria seu governo saindo pela porta dos fundos. Errei! Foi na viatura".

"Incompetência, descaso e corrupção. Essas são as marcas de Crivella, um prefeito que em vez de governar a cidade preferiu sequestrá-la p/ um projeto de poder criminoso, obscurantista e que sacrificou a vida de milhares cariocas. Inspirado e apoiado pelo presidente da República".



Eduardo Paes (prefeito eleito do Rio de Janeiro pelo DEM)



"Conversei nessa manhã com o presidente da câmara de vereadores Jorge Felipe para que mobilizasse os dirigentes municipais para continuar conduzindo suas obrigações e atendendo a população. Da mesma forma, manteremos o trabalho de transição que já vinha sendo tocado".

Tarcísio Motta (vereador Psol-RJ)

"A prisão de Crivella é um desdobramento das investigações do QG da Propina. Vale lembrar que o PSOL fez um pedido de impeachment para investigar a denúncia, mas a base do prefeito, de forma vergonhosa, não só negou o pedido como abriu uma CPI de mentirinha pra livrar Crivella".

Renata Souza (deputada estadual e ex-candidata a prefeitura do Rio pelo Psol)

"Governador afastado, prefeito preso, e a promessa da “nova política” da dupla bolsonarista foi pelo ralo... Agora só resta aguardar as investigações da família do presidente".

Fernando Haddad (ex-prefeito de São Paulo)

"Brasil, Natal de 2020: Guedes prepara aumento de impostos, Covas articula aumento do próprio salário e pastor Crivella, da Igreja Universal, é preso por corrupção. E o pulso ainda pulsa".

Martha Rocha (deputada estadual e candidata à Prefeitura do Rio em 2020 pelo PDT)



"Demorou mas Crivella acaba de ser preso a 9 dias do fim do seu mandato e por denúncias graves de corrupção que não são surpresa pra ninguém. Espero que os fatos ligados ao prefeito e o seu QG da Propina sejam apurados e que a justiça seja feita, de verdade. #DelegadaMarthaRocha".

Ivan Valente (deputado federal pelo Psol-SP)



"URGENTE: CRIVELLA ESTÁ PRESO! Bolsonarista, hipócrita, mercador da fé alheia, ex-prefeito do Rio foi detido por corrupção pela Operação Hades, que investiga o chamado "QG da Propina", responsável por fraudes contratuais. A extrema-direita confunde-se com o crime. É só o começo".

Randolfe Rodrigues (senador pela Rede-AP)



"Minha solidariedade à população do RJ. O povo é que sofre c/ a ganância de político que não tem responsabilidade c/ a coisa pública. Lugar de corrupto, é mesmo na cadeia! Por isso, esperamos que a justiça seja célere nas investigações do “QG da propina”, onde Crivella é suspeito".

Joice Hasselmann (deputada federal pelo PSL-SP)



"O corrupto apoiado pelos bolsonaristas foi em cana. Mtos apagaram os posts com Crivela, mas os prints são eternos. Aqui Carla Zambelli, Jordy, Márcio Labre, Flavio Rachadinha Bolsonaro e mamãe, Major Fabiana. Só tenho uma coisa a dizer: KKKKKKK. O próximo é o Flávio, talkei".