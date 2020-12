Marcelo Crivella foi preso na manhã desta terça-feira Luciano Belford/Agencia O Dia

O Republicanos, partido de Marcelo Crivella, saiu em defesa do prefeito do Rio, preso nesta terça-feira, 22, em uma ação da Polícia Civil. Em nota, a legenda presidida pelo deputado Marcos Pereira (SP) disse acreditar na "idoneidade" do prefeito e criticou a chamada judicialização da política.

"A Executiva Nacional do Republicanos aguarda detalhes e os desdobramentos da prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O partido acredita na idoneidade de Crivella e vê com grande preocupação a judicialização da política", diz a nota do Republicanos.