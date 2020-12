Por LUANA BENEDITO

Publicado 22/12/2020 11:57 | Atualizado 22/12/2020 14:07

Rio - Após mais de cinco horas prestando esclarecimentos, Marcelo Crivella (Republicanos) deixou a Cidade da Polícia , na Zona Norte do Rio. Na saída, o político não comentou as denúncias do Ministério Público. Ele seguiu para IML, no Centro da cidade.

Crivella chegou na Cidade da Polícia por volta das 6h30 e prestou depoimento na Delegacia Fazendária. Após fazer o exame de corpo de delito, ele vai ser encaminhado para audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).

Crivella foi preso em operação do MPRJ e da Polícia Civil, em um desdobramento da investigação do suposto "QG da Propina" na Prefeitura do Rio. Ele é apontado como líder da organização criminosa. Além do prefeito, foram presos o empresário Rafael Alves , homem forte de Crivella e apontado como operador do esquema, o delegado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro de Crivella Mauro Macedo e os empresários Adenor Gonçalves e Cristiano Stockler, da área de seguros.