Rio - Marcelo Crivella (Republicanos) deixou o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, após realizar um exame do corpo de delito. Ele foi preso nas primeiras horas desta manhã suspeito de integrar um esquema de corrupção na prefeitura O prefeito, que foi afastado por determinação da Justiça das suas atividades políticos, ficou mais de cinco horas prestando esclarecimentos na Delegacia Fazendária, na Cidade da Polícia, Zona Norte da cidade . Na saída, ele optou por não falar com a imprensa.

A presença de Crivella atraiu diversos curiosos ao IML. "Muito triste. A gente deu voto de confiança nele", disse a Roberta Santos , 40 anos, desempregada.



A caixa Ohana Santana, 30 anos, também esteve no local na tentativa de ver o prefeito. "Inacreditável, ainda mais sendo uma pessoa religiosa, você acha que a pessoa tá fazendo bem e tá se escondendo atrás da igreja", desabafou.

O prefeito deixou o IML e seguiu para o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), também no Centro, onde ele e os demais presos na operação passarão por uma audiência de custódia.A audiência de custódia é um procedimento padrão em casos de prisões em flagrante. No entanto, uma decisão proferida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 11 de dezembro, definiu que todos os presos no Rio de Janeiro devem ser submetidos a audiência de custódia - mesmo que não haja flagrante.