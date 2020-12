A vacina falsa contra covid-19 apresenta um "certificado de vacinação" Reprodução/Twitter

Por IG - Último Segundo

Publicado 22/12/2020 15:16

Rio - Camelôs localizados em Madureira, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, estão vendendo uma "vacina" contra a covid-19 (Sars-CoV-2), informou o Diário do Rio. De acordo com pessoas que passaram pelo local, o produto falso é vendido por R$ 50 com a possibilidade de aplicação na hora, o que eleva o preço a R$ 60.

A situação atraiu a atenção dos internautas no último domingo (22). Segundo os usuários do Twitter e do Facebook que fizeram a denúncia, a mercadoria apresenta um "certificado de vacinação" e vem dentro de uma caixa semelhante às que são utilizadas em medicamentos.

