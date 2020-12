Procon-RJ Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 15:38

O Procon Estadual do Rio de Janeiro realizou operação para orientar estabelecimentos do Centro, Zonas Norte, Sul e Oeste do município do Rio de Janeiro, além de Niterói e Nova Iguaçu, na baixada fluminense. Os fiscais estiveram em shoppings centers, no Saara, Mercadão de Madureira e calçadão de Nova Iguaçu para orientar sobre publicidade, informação sobre troca e principalmente verificar se as normas de prevenção ao covid-19 estavam sendo cumpridas.



As lojas precisam informar aos consumidores qual a sua política de troca. As informações como preços e parcelas devem ser claras e de fácil acesso. Vale ressaltar que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, as lojas físicas não são obrigadas a efetuar troca de produtos porque o consumidor não gostou ou pelo tamanho não ser o ideal. Com a chegada das festas de final de ano, aumenta o movimento do comércio, por isso, é necessária uma maior atenção às normas consumeristas e devido ao período atípico de pandemia que estamos vivendo, é preciso muita atenção aos critérios de prevenção ao covid.



O principal problema encontrado durante a operação, foi a ausência de marcação no chão para garantir o distanciamento nas filas, porém, assim que orientados pelos agentes, os fornecedores procederam a adequação de imediato.