Cerca de 60% das amostras analisadas são do município do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 16:35 | Atualizado 22/12/2020 17:45

Rio - Uma nova linhagem do Sars-CoV-2, vírus responsável por causar a covid-19, foi descoberta por cientistas do estado do Rio. Essa nova variante do coronavírus é derivada da linhagem que já estava em circulação no Brasil e foi identificada no Laboratório de Bioinformática do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), em Petrópolis. Das 180 amostras analisadas, 60% eram do município do Rio e 38 apresentaram mutações.

Apesar da informação alarmante, o estudo não indica que essa nova linhagem seja mais agressiva ou transmissível, informa somente a sua descoberta. Os pesquisadores, porém, reforçam que assim como as outras variantes do vírus, não há indícios de que a nova cepa torne as vacinas menos eficazes.

Publicidade

A descoberta é fruto do trabalho do Laboratório de Bioinformática do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), sob a coordenação da pesquisadora Ana Tereza Vasconcelos, com parceria do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ entre outras instituições. O trabalho é parte da Rede Coronaômica, do MCTI, e da Rede Fluminense de Ômicas, apoiada pela Faperj e foi publicado no site do LNCC e submetido ao medRxiv.