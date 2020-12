'Zé Pilintra venceu': Internautas fazem piadas com fala de Crivella nas eleições

Loja do Salgueiro esgota chapéu Panamá após declaração polêmica de Crivella Divulgação

Por IG - Último Segundo

Publicado 22/12/2020 17:58

Usuários do Twitter relembraram nesta terça-feira (22) uma fala do prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (Republicanos), preso na manhã de hoje, ainda na época da eleição.

Na ocasião, Crivella mencionou a entidade de umbanda Zé Pilintra para atacar o oponente Eduardo Paes (DEM). No entanto, a fala foi revertida pelos internautas para atacar o próprio autor.

Durante o debate da TV Globo, Crivella disse que Paes utilizava “chapeuzinho de Zé Pilintra” durante os desfiles do carnaval carioca. No segundo turno das eleições centenas de eleitores utilizaram o chapéu para ir votar.