Publicado 23/12/2020 14:45 | Atualizado 23/12/2020 14:46

Rio - Após concluir o reparo na Elevatória do Lameirão nesta segunda (21), a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) estipulou o prazo de 48 horas para normalizar o fornecimento de água , ou seja, até esta quarta-feira (23) todas as regiões voltarão a ser abastecidas pela unidade.