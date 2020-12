O criminoso foi preso e encaminha a 81ª DP (Itaipu) Google / Reprodução

Publicado 23/12/2020 16:30

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira, no morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, um homem, que não teve a identidade revelada, por suspeita dos crimes de roubo majorado e estupro. De acordo com agentes, o crime aconteceu há cinco dias. O criminoso foi encaminhado a 81ª DP (Itaipu), onde ficará a disposição da Justiça.

Não foi informado o estado de saúde da vítima que sofreu o abuso sexual. As investigações seguem em andamento com o intuito de descobrir se o preso possui outras anotações criminais.