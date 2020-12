Natal poderá ter fortes chuvas em todo o Estado do Rio Divulgação/Carolina Pinheiro

Por *André Arraes

Publicado 23/12/2020 18:25 | Atualizado 23/12/2020 18:29

Os cariocas podem passar o Natal debaixo de fortes chuvas, com risco de enchentes e deslizamentos. De acordo com o alerta divulgado nesta quarta-feira, pelo Instituto Climatempo, nesta quinta-feira (24) e na sexta-feira (25), todo o Estado do Rio continuará com nebulosidade e com possibilidade de chuvas moderadas a intensas, principalmente durante o período da tarde e da noite.



Ainda segundo o Climatempo, a frente fria que está parada perto do litoral do Rio de Janeiro mantém a instabilidade no clima e o estado de alerta de chuvas fortes em toda a região sudeste, fato que pode causar transtornos à população durante o feriado.



No fim de semana, a previsão de chuva permanece, com as áreas de instabilidade sobre o estado enfraquecendo. Mesmo assim, a quantidade de nuvens ainda será grande, podendo trazer chuvas moderadas e fortes em alguns momentos do dia, no entanto, intercalando com períodos com sol.

Duque de Caxias registra morte



Magé teve a chuva mais forte



O município foi o mais atingido pelas fortes chuvas, com uma média de 255,3mm de chuva, segundo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A Defesa Civil do município divulgou, na noite desta terça-feira, que o município está em estágio de alerta por conta do alto índice de chuva que atingiu a cidade. O volume registrado no município é equivalente a toda a chuva do mês de dezembro caindo em menos de um dia. O forte temporal que atingiu Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na terça-feira (22), tirou a vida de Fátima Marina Fernandes de Carvalho, de 61 anos, levada por uma correnteza . A localidade mais atingida foi o distrito de Xerém, em especial os bairros Carreteiro, Santo Antônio, Vila Canaã, Barreiros e Vila Urussaí. Em decorrência do temporal três casas desmoronaram e diversos veículos foram arrastados. Com dados do Climatempo, em um período de 6 horas, choveu 137,8mm no município. Para se ter uma ideia do volume da chuva, 83mm já seria considerado um índice elevado, se tivesse caído de forma distribuída em ao longo de 24 horas.O município foi o mais atingido pelas fortes chuvas, com uma média de 255,3mm de chuva, segundo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A Defesa Civil do município divulgou, na noite desta terça-feira, que o município está em estágio de alerta por conta do alto índice de chuva que atingiu a cidade. O volume registrado no município é equivalente a toda a chuva do mês de dezembro caindo em menos de um dia.

Foi constatada uma ocorrência de desabamento no Buraco da Onça, mas sem nenhuma vítima. Há previsão de mais 60mm de chuva para esta quarta-feira (23), a orientação da Defesa Civil é que em situação adversa, os moradores das áreas de risco se dirijam para a casa de parentes ou ao ponto de apoio mais próximo.

Angra dos Reis

Em uma medição feita na terça-feira (22), pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em um período de 6 horas choveu em Angra dos Reis, 188,6 mm, deixando o município atrás somente de Magé na quantidade de chuva.

Áreas afetadas

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais informou que outras localidades também registraram elevado volume de chuva, como: Ipanema (188,6mm), Itaguaí (140mm), e Guapimirim (92,8mm)

Reportagem do estagiário André Arraes, sob supervisão de Cadu Bruno