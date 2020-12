Um dos casos foi registrado na 4ªDP (Centro) Divulgação / Guarda Municipal

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 17:58

Rio - Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam na tarde desta quarta-feira, uma mulher, que não teve o nome divulgado, suspeita de aplicar golpe de apostas em jogos de adivinhação na Rua Uruguaiana, no Centro. De acordo com a polícia, agentes foram abordados por uma jovem de 25 anos, que informou ter sido vítima do golpe aplicado por um casal que prometia pagar R$ 5 mil para quem acertasse adivinhações em um jogo de tabuleiro.

Após acertar todas as adivinhações do jogo, os suspeitos prometeram o pagamento da quantia à vencedora mediante o recebimento de R$ 2 mil à vista. Como não tinha a quantia em mãos, a vítima, então, foi sacar o dinheiro em um caixa eletrônico. Ao entregar o valor para os organizadores do jogo, com a promessa de que iria receber o prêmio prometido, ela percebeu ter caído em golpe, após vê-los fugindo com a quantia entregue em espécie.

Publicidade

Nesta quarta-feira, a jovem retornou à Rua Uruguaiana e viu a dupla atuando no mesmo local. Em seguida, a mulher procurou os guardas municipais que realizavam o patrulhamento e explicou o caso, pedindo ajuda. Ao perceberem a aproximação dos agentes, acompanhados da vítima, o casal acusado de aplicar o golpe tentou fugir, mas os guardas conseguiram prender uma mulher, que foi conduzida até à 4ª DP (Centro), onde o caso está sendo registrado neste momento.

Lei Maria da Penha

Publicidade

Também na tarde desta quarta-feira no Centro, guardas municipais da Unidade de Ordem Pública (UOP) da Lapa/Cruz Vermelha prenderam um homem suspeito de agredir a sua mulher após flagrá-la com o amante na Avenida Presidente Vargas. Os agentes realizam patrulhamento no Campo de Santana, quando foram acionados por seguranças do Hospital Municipal Souza Aguiar, que informaram ter visto uma paciente, vítima de agressão, e o seu agressor, dando entrada na emergência.

Ao abordarem o suspeito, os guardas foram informados pelo homem que a agressão foi motivada por ciúmes, após flagrar a sua companheira se relacionando com outro homem na Avenida Presidente Vargas. Os agentes ainda encontraram, após revistar o criminoso, papelotes de maconha que ele levava na mochila.



Publicidade

Em seguida, os guardas municipais deram voz de prisão ao agressor, que precisou ser contido e algemado após se recusar a ser conduzido para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado como lesão corporal. O material encontrado foi encaminhado para a perícia na Cidade da Polícia, em Maria da Graça. O estado de saúde da vítima de agressão não foi divulgado.