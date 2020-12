Pacientes são retirados de prédio no dia do incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso Reginaldo Pimenta

Por Agência Brasil

23/12/2020



Rio - O Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) deu início nesta quarta-feira às reformas do Prédio 1, que pegou fogo no dia 27 de outubro provocando a morte de mais de dez pacientes . No local, funcionavam os setores de emergência, cirurgias de alta complexidade, enfermarias, hemodiálise e exames de imagens.

Durante as obras, será feita a revisão e o teste de todo o sistema de combate a incêndio da Emergência, modernização dos quadros elétricos e alimentação elétrica até a subestação de energia da unidade e troca de todas as mangueiras do prédio.



Em nota, o HFB informa que a empresa contratada vai trabalhar de forma ininterrupta para que seja possível concluir as obras no prazo de 30 dias. Além da reforma elétrica, está em fase de finalização uma licitação para contratação de empresa que fará reforma da estrutura do prédio, cujo início deverá ocorrer em seguida.