Ônibus foram incendiados na Cidade Universitária, na Ilha do Governador

25/12/2020

Rio - Seis ônibus articulados do BRT foram incendiados, na noite desta quinta-feira, no Terminal do BRT Aroldo Melodia, que fica na Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 23h35 e as chamas só foram totalmente controladas por volta da 1h desta sexta-feira. Não houve o registro de vítimas.



Seis ônibus foram incendiados no Terminal Aroldo Melodia, na Cidade Universitária, na Ilha do Governador.



December 25, 2020

De acordo com a Polícia Civil, a 37ª DP (Ilha do Governador) foi acionada para investigar a origem do fogo. A perícia foi solicitada e diligências estão sendo realizadas. No entanto, ainda não há informações se o episódio foi criminoso ou acidente.

Em nota, o consórcio BRT confirmou a destruição dos seis articulados. "Os articulados estavam estacionados no Terminal Aroldo Melodia, no Fundão. Ninguém ficou ferido. Somente a perícia poderá determinar as causas do incêndio".