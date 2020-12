Moradores sofreram falta d'água durante um mês devido a problema na Elevatória do Lameirão Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 25/12/2020 08:51 | Atualizado 25/12/2020 10:54

Rio - Vários bairros das zonas Norte e Oeste e Centro do Rio e nos municípios de Nova Iguaçu e Seropédica, na Baixada Fluminense, sofrerão redução no abastecimento de água em pleno dia de natal. O motivo, segundo a Cedae, é um reparo emergencial de vazamento em tubulação de água em Seropédica, na altura do km 46. A previsão é que o serviço seja concluído em até 12 horas, ou seja, por volta das 20h desta sexta-feira (25).

Durante o reparo, o abastecimento ficará parcialmente reduzido em Seropédica, parte de Nova Iguaçu e no Rio de Janeiro, nos bairros da Zona Oeste (com exceção de Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio), Engenho da Rainha, Del Castilho, Higienópolis, Bonsucesso, parte da Ilha do Governador, parte do Centro, Leopoldina, Caju, Rocha, Benfica, Riachuelo, Sampaio, São Francisco Xavier, Triagem e Manguinhos.



A companhia de abastecimento de água informou que a tubulação entrará em carga assim que a manutenção for concluída. Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d'água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. Clientes da Cedae podem solicitar o envio de caminhão-pipa pelo telefone 0800-282-1195.

Ao longo de um mês, moradores do Rio e da Baixada sofreram com as torneiras secas devido ao defeito em um motor da Elevatória do Lameirão. A peça chegou ao Rio na semana passada e já foi instalada. Segundo a Cedae, todos os consumidores que estavam sendo afetados pelo problema da elevatória tiveram o abastecimento normalizado no dia 23 de dezembro.