Por O Dia

Publicado 25/12/2020 11:42

Rio - Após quase 24h do incêndio que atingiu o Hospital e Clínicas São Gonçalo (HCSG) , em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, ainda não há informações sobre o que teria causado o incidente. Segundo os bombeiros, o fogo atingiu o CTI do prédio, que fica no quinto andar, e deixou um morto e três feridos . Procurada, a assessoria do hospital informou que o estado de saúde das vítimas internadas é estável e que só saberá a causa do fogo depois de uma perícia no local.