Publicado 25/12/2020 12:16

Rio - Policiais da 13ª DP (Ipanema) prenderam um homem, nesta quinta-feira (24), que invadiu um prédio na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e roubou o celular do vigia. Identificado como Felipe de Oliveira Bartolo, ele cometeu o crime na madrugada do dia 27 de novembro e foi encontrado próximo ao parque Peter Pan, no mesmo bairro.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Felipe força o portão para entrar no prédio. Confira:

Segundo a Polícia Civil, o criminoso invadiu o condomínio com uma faca na mão. Para se defender, o vigia do prédio pegou uma cadeira e ameaçou Felipe, que pegou o celular da vítima na portaria e saiu correndo.