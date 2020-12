Sargento Anderson Quinhão Vieira, já baleado no chão. Homem de calça preta ao lado dele seria o assassino Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 25/12/2020 13:12

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do assassinato do policia militar Anderson Quinhão Vieira, de 43 anos, do 41ºBPM (Irajá), morto ontem durante um roubo de carga de eletrônicos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Nas imagens é possível ver os assaltantes abordando o carro em que estava o PM. Pouco tempo após sair do veículo, depois de identificado, o sargento cai no chão, baleado pelos criminosos, que fugiram do local levando a carga roubada.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e diligências estão sendo realizadas para esclarecer o ocorrido. De acordo com a Polícia Civil e a Polícia Militar, ainda não há informações sobre os autores do crime. O Comando do 41ºBPM (Irajá) está prestando apoio à família da vítima. Até o momento, não há confirmação de horário e local do sepultamento.