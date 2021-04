Por O Dia

Quem pretende passar a virada de 2020 para 2021 acordado até tarde, mesmo que seja numa comemoração mais intimista, em família, provavelmente não vai querer acordar cedo para preparar o café da manhã. Pensando nisso, a Seu Vidal abre as portas às 11h para que os clientes possam aproveitar a primeira refeição do ano.

Na loja da Barra, entra em cena o pão na chapa na versão pão de queijo (R$ 8, 160g); PQP (R$ 28), mas calma! É pão, queijo e presunto como você nunca viu! Pão na chapa com manteiga, catupiry, queijo e presunto e o PQP Madame (R$ 30) - pão na chapa com manteiga, catupiry, queijo e presunto com um ovo frito por cima. Há ainda, um combo (R$ 58, individual) com pão na chapa, queijo, presunto, linguiça suína, catupiry, manteiga, tiras de pão de queijo, bebida quente e suco.

A Seu Vidal Olegário fica na Avenida do Pepê 700, loja 103, Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. O local funciona às terças e quartas-feiras, das 11h às 23h; quintas e sextas, das 11h à 1h; sábado, das 10h à 1h; e aos domingos, das 10h às 23h. Segunda não abre. Mais informações pelo telefone 3259-7692.