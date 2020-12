Casos de repercussão mundial, como o assassinato de George Floyd, inspiraram as crianças AFP

Publicado 25/12/2020 17:11 | Atualizado 25/12/2020 17:18

Rio - Um grupo de estudantes do 4º ano, entre 9 e 10 anos, da escola Oga Mitá, na Tijuca, Zona Norte do Rio, teve uma nobre atitude e decidiu escrever um Manual Antirracista. Inspirado no livro da autora Djamila Ribeiro, uma das escritoras pesquisadas, o trabalho cumpre o objetivo de ensinar conceitos sobre o tema para outras crianças e até mesmo para adultos que quiserem aprender sobre as formas de combate ao preconceito racial.

Para criar o manual, as crianças aproveitaram o período da pandemia para pesquisar sobre o racismo, a história do Rio de Janeiro e para ler renomados autores negros, como Emicida, Lázaro Ramos e Conceição Evaristo. A professora Raiany Prata resume o projeto:



“No livro, eles comentam sobre o que é o racismo, a importância do reconhecimento dos privilégios da branquitude, racismo estrutural, ações afirmativas, formas de combate do preconceito racial nas mídias, contribuições dos gêneros musicais na luta contra o racismo, a importância do conhecimento de locais que contam a história do povo negro e até mesmo expõem expressões racistas do nosso vocabulário que são ditas, muitas vezes sem perceber, mas que tem todo um significado preconceituoso por trás”, comenta Raiany.

“O debate entre eles para a produção do livro durou cerca de cinco meses. Desde a geração do conteúdo, envolvendo os textos e ilustrações, tudo foi realizado a distância, por conta do isolamento social causado pela pandemia de Covid. Ou seja, a distância não impediu que fosse realizado um trabalho coletivo em conjunto com as famílias”, revela a também professora Fernanda Inácio.

Notícias cotidianas, como o assassinato de George Floyd, homem negro morto por policiais brancos no estado de Minneapolis, nos Estados Unidos, inspiraram a produção do livro.



“Sobre a inspiração para a produção do livro, não faltam motivos no nosso dia a dia. Desde notícias que vêm de outros países, como o assassinato de George Floyd, o homem negro morto por policiais brancos no estado de Minneapolis, nos Estados Unidos, que gerou o movimento Black lives matter (vidas negras importam), até situações bem próximas de nós como casos de prisões de negros como suspeitos em comunidades sem ao menos que se pergunte sobre o que fizeram, algo que dificilmente aconteceria com uma pessoa branca no calçadão de Copacabana, por exemplo”, comenta a professora Carina Batista.



Num dos trechos do livro, eles aconselham outras crianças:



Quando os racistas dizem:



- As pessoas negras são feias;



- Cabelo de preto é ruim;



- Os negros são inferiores;



- Não existe civilização na África;



- Não há negros importantes na história;



- Negro é bandido;



- Negro só serve para dançar.



Nós antirracistas respondemos:



- Black is beautiful;



- Cabelo afro é maravilindo;



- Não existem raças superiores;



- A África tem impérios antigos;



- A grande história dos negros têm sido invisibilizada;



- Os criminosos brancos não são punidos;



- As pessoas negras são boas em todas as artes.



O Manual Antirracista está disponível no site da Escola Oga Mitá através do link http://ogamita.com.br/joomla/15-escola/885-manual-antirracista-do-pipipa