27/12/2020

Rio - O município do Rio continua em estágio de mobilização, devido à previsão de chuva para este domingo, segundo o Centro de Operações. De acordo com o Alerta Rio, o dia terá predomínio de céu nublado e há previsão de pancadas de chuva isoladas, de intensidade moderada a forte, nos períodos da manhã e tarde, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado (até 51,9 km/h). As temperaturas permanecerão estáveis em relação ao sábado, com mínima de 20°C e máxima de 30°C.

O município estava em estágio de atenção desde 18h20 desta sexta-feira. O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Previsão para os próximos 4 dias

Entre segunda e quinta-feira, áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera permanecerão atuando sobre a Região Sudeste, mantendo a nebulosidade variada no município do Rio. As temperaturas estarão em elevação e há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte nos períodos da tarde e noite.



Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva em torno de 10mm para segunda-feira (28/12), 15mm para terça-feira (29/12), 5mm para quarta-feira (30/12) e quinta-feira (31/12).