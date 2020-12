Réplicas de fuzis foram apreendidas com os suspeitos Divulgação/ PMERJ

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 09:19 | Atualizado 27/12/2020 10:55

Rio - Dois homens foram presos por policiais militares após praticarem roubo em frente ao Partage Shopping, na Avenida Presidente Kennedy, Centro de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na noite deste sábado. Quando os bandidos foram avistados pelos PMs do 7º BPM (São Gonçalo), houve troca de tiros durante o cerco tático realizado para capturar os criminosos, que acabaram feridos.

Duas réplicas de fuzis, um carro, que era roubado, e outros materiais foram apreendidos. Por meio do Twitter, a Polícia Militar informou que, apesar de os policiais terem sido atacados, passam bem. Ainda segundo a PM, os criminosos foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres, localizado no Colubandê, também no município de São Gonçalo. O estado de saúde deles não foi informado. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).

Publicidade

A assessoria de imprensa Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, no domingo (27/12), policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) receberam informação de que criminosos teriam roubado um automóvel na Rua Professor Altivo, no bairro Mutuá. "Os policiais realizaram um cerco tático e localizaram os criminosos, que efetuaram disparos contra as equipes. Houve confronto. Na ação, dois criminosos foram baleados e socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres. Os outros fugiram. Dois simulacros de pistola foram apreendidos e um veículo recuperado. Ocorrência encaminhada para a 73ªDP", afirmou a corporação por meio de nota.