Supervia tem grade diferente Divugação/Agetransp

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 11:18 | Atualizado 27/12/2020 11:20

Rio - A SuperVia informou que está realizando manutenção desde às 10h deste domingo na rede aérea. A concessionária fará alterações nos locais de embarque de alguns trens, para a realização de serviço. Haverá também a interrupção da circulação no trecho Gramacho – Saracuruna e extensões Vila Inhomirim e Guapimirim que deve ser normalizada apenas na segunda-feira.

Confira as mudanças:

Publicidade

- Os trens não farão parada nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio e Riachuelo, das 10h às 19h. Os passageiros que tiverem como destino esses locais, deverão desembarcar em São Francisco Xavier e realizar transferência para trens com destino a Japeri e Santa Cruz. Já os clientes destas estações interessados em seguir sentido Centro deverão embarcar em trens com destino a Japeri e Santa Cruz e realizar a transferência para uma composição com destino à Central do Brasil na estação Olímpica do Engenho de Dentro.

- Os trens com destino à Central do Brasil não farão parada na Praça da Bandeira. Os passageiros que tiverem como destino esse local, deverão desembarcar na Central do Brasil e realizar a transferência para trens com destino a Japeri e Santa Cruz. Já os clientes desta estação interessados em seguir sentido Centro, deverão embarcar em trens com destino a Japeri e Santa Cruz e realizar a transferência na estação São Cristóvão.



Publicidade

- Desde às 9h15, a SuperVia está fazendo uma manutenção na via e por isso, não haverá circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho-Saracuruna e extensões Vila Inhomirim e Guapimirim. A operação será normalizada nesta segunda-feira, a partir da primeira viagem comercial.