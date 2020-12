Incêndio em Vila Isabel Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 12:41 | Atualizado 27/12/2020 12:42

Rio - Um incêndio atingiu um imóvel, na manhã deste domingo, na Rua Tôrres Homem, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 11h10 e as chamas foram controladas antes de 12h. Não houve o registro de vítimas.



Segundo relatos de moradores da região, o fogo teria começado em uma loja de material de construção, no número 980, na esquina com a rua Barão de São Francisco.