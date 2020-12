Ana Lúcia Silva Moreira, mãe de Emily Victória, no culto em memória das meninas Beatriz Domingos/Divulgação

Por Gabriel Sobreira

Publicado 27/12/2020 21:17 | Atualizado 28/12/2020 11:17

Rio – Uma parente das meninas Emily Victória, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de 7, mortas no início do mês em Duque de Caxias , reclama da falta de suporte por parte do Governo do Rio. Neste domingo, foi realizado um culto próximo ao local onde as duas foram baleadas. A celebração foi uma parceria entre a ONG Rio de Paz e o grupo Movimenta Caxias.

Lídia vai além: "Estou esperando a ajuda da psicóloga que até agora não ligou. E ela tem o meu número. Ele (o governador em exercício, Cláudio Castro) só me chamou naquele dia para não ficar mal porque (o caso) estava muito em evidência. Mas nem um telefonema, nem nada mais. Se não fossem as ONGs, não sabemos como estaríamos. As orientações que elas nos deram, só tenho que agradecer tudo que fizeram pela gente", agradece.

Procurada, a Subsecretaria de Estado de Vitimados informa que, "após o encontro com as famílias de Emily e Rebeca, no dia 7 de dezembro, a equipe psicossocial realizou um novo contato no último dia 16 com o pai de uma das vítimas. No entanto, o mesmo informou não ser necessário nenhum tipo de acompanhamento para a família naquele momento. A pasta segue acompanhando o caso e um novo contato será realizado".

O CULTO EM MEMÓRIA DAS PRIMAS



Entre hinos de louvor, o encontro contou com parte das duas famílias, que assistiram à homenagem. "Foi bom porque vimos pessoas que vieram de longe, pessoas de outras ONGs, nos deram bastante atenção, nos sentimos acolhidos e que não estamos sozinhos”, conta Lídia.

"Esse culto passa um recado para o Movimento Cristão Evangélico, pastores renomados e influenciadores que estão com milhões de seguidores no YouTube e Facebook, que estão nadando no dinheiro, que eles não devem somente se preocupar com o consumo de álcool, tabaco ou mesmo a sexualidade das pessoas. Que eles não sejam somente fiscais do sexo alheio, que eles se importem com a vida de pessoas e, sobretudo, de crianças”, frisa João Luis Silva, articulador social e mobilizador político do Rio de Paz.

O fundador do Movimenta Caxias, Wesley Teixeira, também falou sobre o evento. "Fizemos um culto em memória da Emily e Rebecca, o sangue delas grita por Justiça diante de Deus, que sabe a dor de perder um filho assassinado pelo Estado. O Brasil tem autoridades comparáveis a Faraó e Herodes, que tem matado nossas crianças", reforça Teixeira.



Segundo Lídia, a dor não vai diminuir nunca. Ela afirma que não deseja que nem o pior inimigo passe pelo que ela e a família passam. "São crianças insubstituíveis. Mesmo que venha engravidar de outra menina, não vamos esquecer delas", afirma.

"Não teve Natal e não vai ter Ano Novo na minha família. Quem tinha criança menor ainda compramos presentinho, mas eles sentem falta delas. Uma das meninas que estava brincando com elas no dia do assassinato e disse ontem para mim: 'Papai do céu é 'englaçadinho'. Perguntei o motivo e ela disse: 'Ele levou elas e não me levou junto’. Isso acaba com o coração de qualquer um. Eu falei que isso só seria quando chegasse. Agora que está caindo a ficha nas crianças. Não tem condições e nem clima de ter um Ano Novo", conta Lídia.