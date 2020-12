Governador afastado do Rio, Wilson Witzel Cléber Mendes/ Arquivo

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 08:20 | Atualizado 28/12/2020 09:01

Rio - O Tribunal Especial Misto, que julga o processo do impeachment de Wilson Witzel, ouve nesta segunda-feira (28) seis novas testemunhas. Os depoimentos estão marcados para começar às 9h. Entre os convocados estão o ex-secretário de Defesa Civil Roberto Robadey, o ex-secretário de Saúde Alex Bousquet e a ex-subsecretária Mariana Scardua, que estiveram na gestão do governador afastado.



Desde a semana passada, o TEM já ouviu 27 testemunhas, entre acusação e defesa.



O interrogatório de Wilson Witzel estava marcado para hoje, mas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o governador afastado não será interrogado.



O ministro do STF determinou que Witzel só pode ser ouvido após a defesa ter acesso a todos os documentos de defesa. Ele foi denunciado em deleção premiada do ex-secretário de Saúde Edmar Santos.



Alexandre de Moraes pediu que o TEM interrogue novamente Edmar Santos. Para o ministro, é imprescindível que o novo depoimento aconteça antes do interrogatório de Wiztel.



Por conta da determinação, não há previsão de uma nova data para marcar o depoimento de Wilson Witzel.



Witzel foi afastado do cargo de governador do Rio em agosto deste ano. Ele é denunciado pra Procuradoria-Geral da República por suspeita de corrupção durante a pandemia da Covid-19. Ele é apontado como chefe de uma organização criminosa responsável por desviar dinheiro que deveria ser usado na saúde. Além dele, outras pessoas também são investigadas. Valter Alencar Pires Rabelo.



Saiba quem são as testemunhas desta segunda-feira



Valter Alencar Pires Rabelo.



Roberto Robadey Júnior;



Alex Bousquet;



Édson Torres;



Luiz Octávio Martins Mendonça;



Mariana Tomasi Scardua;