Rio - O metrô anunciou, nesta segunda-feira, que vai funcionar apenas até as 20h na quinta-feira, véspera do Réveillon. O início da operação de todas as estações das linhas 1, 2 e 4 no dia está mantida para as 5h. De acordo com a concessionária, a antecipação do fim da circulação na quinta, que seria às 0h (dias úteis) ou 23h (domingos e feriados), foi determinada pelo governo do estado.

Na sexta-feira, feriado nacional do Dia da Confraternização Universal, as estações vão funcionar das 7h às 23h.

Já no sábado e domingo, a operação acontece nos horários regulares de fim de semana, funcionando das 5h à 0h no sábado; e das 7h às 23h no domingo.

Nos três dias, a transferência entre as linhas 1 e 2 deverá ser feita na estação Estácio.